L’ONU salue la mise en place du nouveau Parlement en Somalie

Après plusieurs reports des élections et un scrutin des élus, marqué par des violences et une lutte de pouvoir au sommet de l’Etat, les nouveaux membres du Parlement somalien ont enfin prêté serment ce jeudi 14 avril.

L’ONU a salué l’installation des élus des deux chambres du Parlement, la Chambre du peuple et la Chambre haute. Au cours de son point de presse quotidien, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, n’a pas caché sa satisfaction.

«Après une période de plus d’un an au cours de laquelle toutes les institutions élues en Somalie ont dépassé leurs délais constitutionnels, nous sommes heureux que le nouveau parlement soit désormais en place», a-t-il déclaré.

Les Nations Unies attendent désormais que les étapes restantes du processus électoral soient achevées sans tarder. Il s’agit notamment de l’élection de la direction du Parlement puis du chef de l’Etat, a précisé Dujarric.

La Somalie figure parmi les six pays africains qui viennent de bénéficier d’un soutien financier du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) pour lutter contre la faim. Ce pays d’Afrique de l’Est devrait recevoir une enveloppe de 14 millions de dollars.

En réalité, cet argent permettra aux agences des Nations Unies et à leurs partenaires de fournir une aide alimentaire, monétaire et nutritionnelle essentielle ainsi que d’autres formes d’assistance, notamment des services médicaux, des abris et de l’eau potable, précise l’ONU.

Ces derniers temps, les nations unies alertent sur un risque réel de famine en Afrique de l’Est en raison d’une sécheresse sans précédent, mais aussi des conflits armés et des turbulences économiques. A cela s’ajoute, actuellement, les retombées de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.