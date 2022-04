La cheffe de la diplomatie allemande fait escale au Niger après une mission difficile au Mali

Le Niger et l’Allemagne ont salué leurs relations de coopération bilatérale, à l’occasion de la visite de 72 heures de la ministre allemande des Affaires Etrangères, Annalena Baerbock, à Niamey.

Baerbock a eu, jeudi, une séance de travail avec son homologue nigérien, Massoudou Hassoumi. Lors d’une conférence de presse tenue après leur rencontre, ce dernier s’est félicité de «l’excellence et du dynamisme des relations» nigéro-allemandes, confirmées par «la tenue régulière des dialogues politiques et les visites officielles de haut niveau» entre les deux pays.

Hassoumi a souligné que la coopération allemande intervient dans plusieurs domaines au Niger, notamment de la sécurité (l’Allemagne forme des forces spéciales nigériennes), la bonne gouvernance, la prévention des crises, la sécurité alimentaire, l’éducation primaire et la migration. Pour lui, «cette coopération est l’une des plus solides et des plus dynamiques» que le Niger entretient avec ses partenaires étrangers.

Baerbock a, pour sa part, réitéré, entre autres, la disponibilité et l’engagement de Berlin à accompagner le Niger dans ses différents défis, rappelant la volonté des autorités allemandes d’assister les pays du sahel dans le cadre de l’aide au développement.

La visite de la ministre allemande à Niamey est vraisemblablement plus détendue qu’elle ne l’était au Mali. A Bamako, le ministre malien des A.E a clairement affiché l’opposition de son pays devant la demande de Berlin de cesser de collaborer avec les Russes. «Le Mali souhaite travailler avec l’ensemble de ses partenaires, y compris l’Allemagne, la Russie, la Chine, les Etats-Unis», a-t-il indiqué.

Il a aussi précisé que «le Mali n’abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d’Etat à Etat avec la Russie et une coopération de long terme».

Baerbock qui s’est entretenue avec différents responsables au Mali, dont le président Assimi Goïta, a déclaré que l’Allemagne ne poursuivra pas sa mission de formation au profit des Forces armées maliennes, mais la coopération continuera au niveau de la MINUSMA qui compte 1100 soldats allemands. .