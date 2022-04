RCA: La Rwandaise Valentine Rugwabiza rejoint son nouveau poste de cheffe de la Minusca à Bangui

La nouvelle patronne de la Mission de l’ONU en République centrafricaine (Minusca), Valentine Rugwabiza, a posé ses valises ce dimanche 17 avril à Bangui, la capitale centrafricaine, soit moins de deux mois après sa nomination intervenue le 23 février dernier par le SG de l’ONU, Antonio Guterres.

La rwandaise Rugwabiza, qualifiée de diplomate chevronnée, va remplacer le Sénégalais Mankeur Ndiaye qui a dirigée la mission pendant trois années.

Son installation intervient dans un contexte où la Minusca a ouvert une enquête sur des informations qui font état des meurtres d’une dizaine de civils attribués à des militaires locaux et des paramilitaires russes. Ces incidents ont eu lieu les 11 et 12 avril, dans les villages de Gordil et Ndah, à plus de 1000 km au nord-est de Bangui.

La Minusca, déployée, depuis 2014, comprend quelques 14.000 Casques bleus. Ses relations avec les autorités centrafricaines ne sont pas au beau fixe depuis que le pays aurait fait appel aux «mercenaires» de la compagnie russe privée Wagner pour lutter contre les groupes armés qui menacent le régime au pouvoir.

Le Rwanda est engagé au sein de la Minusca depuis 2014. Il est aujourd’hui son principal contributeur. Kigali a envoyé aussi ses troupes en Centrafrique à titre bilatéral.