Le Gabon adhère à la campagne des Nations unies «HeForShe» pour les droits des femmes

Le Gabon a officialisé mardi son adhésion au mouvement de solidarité mondial « HeForShe » (Lui pour elle), une plateforme d’actions initiée par ONU Femmes à travers le monde, avec l’objectif d’inviter et de faire participer les hommes et les garçons comme acteurs clés dans le combat pour l’égalité des sexes et les droits des femmes.

La campagne HeForShe Gabon s’inscrit dans la continuité des engagements du président gabonais Ali Bongo, en faveur de l’égalité des droits, a expliqué la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, selon un communiqué de ONU-Femmes publié sur son site.

La politique de promotion de la femme et de l’égalité des droits du président Bongo aurait permis, l’instauration de la Décennie de la femme, la nomination de personnalités féminines à très haut niveau de l’Etat ou encore l’adoption d’une loi portant sur l’élimination des violences faites aux femmes.

En vertu de ces exploits, Ali Bongo s’est vu décerner la distinction HeForShe de ONU Femmes, par Oulimata Sarr, Directrice régionale de l’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

«Cette récompense nous oblige à œuvrer davantage et je la dédie à toutes les femmes encore trop nombreuses à être victimes de violences», a déclaré le chef de l’Etat, invitant «toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à participer pleinement au mouvement de solidarité mondial HeForShe dont l’objectif est de faire contribuer pleinement les hommes à l’égalité femme-homme qui est notre affaire à tous».

Dans le même ordre d’idées, Raponda a indiqué que «ce combat de l’égalité, le Chef de l’Etat et le gouvernement ne doivent pas le mener seuls. C’est le combat de tous, celui de la communauté nationale».

«J’invite tous les hommes à s’investir résolument dans la quête d’égalité. A tous les hommes et à tous les garçons, je leur dis de sortir de l’ombre pour une société plus solidaire», a-t-elle conclu.

Le Gabon est le quinzième pays africain à être membre du mouvement de solidarité mondial HeForShe.