La Tunisie enregistre une importante hausse des investissements étrangers au 1er trimestre 2022

L’Agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) a fait état ce dimanche 8 mai, d’une hausse remarquable des investissements étrangers dans le pays, de l’ordre de 73% au cours des trois premiers mois de cette année, contre une régression de 18% en 2020.

Concrètement, ces investissements ont atteint un montant 596 millions de dinars tunisiens (MDT) à fin mars 2022, contre 344,6 MDT durant le premier trimestre 2021. Le secteur des services vient en tête avec 271,7 MDT, contre 38,3 MDT l’année passée.

Certains secteurs ont toutefois connu des baisses en termes d’investissements étrangers. Le cas du secteur énergétique qui a enregistré une chute de 4% fin mars 2022 comparativement à 2021, soit 137,8 MDT contre 143,6 MDT durant la même période l’année dernière.

La sortie médiatique de FIPA a coïncidé avec une manifestation, organisée dimanche 8 mai à Tunis, la capitale, en soutien au président Kais Saied.

Des centaines de Tunisiens ont marché pour encourager le chef de l’Etat qui est accusé par l’opposition ou encore des observateurs étrangers, de s’être arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021 lorsqu’il avait limogé le Premier ministre d’alors et suspendu le Parlement avant de le dissoudre en mars dernier.

Fin avril, a été mise en place une coalition, dénommée «Front de salut national» regroupant plusieurs partis d’opposition et d’associations, avec pour mission de «sauver» le pays en rétablissant le processus démocratique et constitutionnel qui garanti les libertés et les droits en Tunisie.