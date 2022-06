Un Casque bleu tué dans une attaque terroriste au Mali

Un convoi logistique de la Mission de paix de l’ONU au Mali (Minusma) a été attaqué mercredi par des «éléments terroristes» dans la ville de Kidal (Nord), a annoncé dans un communiqué, la Mission onusienne faisant état d’un mort et de trois blessés dans le rang des Casques bleus.

«Un Casque bleu a malheureusement été grièvement blessé alors que le convoi essuyait des tirs directs à l’arme légère et aux lance-roquettes pendant environ une heure. Il a succombé à ses blessures après avoir été évacué. Trois autres soldats de la paix ont également été blessés lors de l’attaque», précise le texte.

Les auteurs de cette attaque, suivie d’échanges de tirs avec les «terroristes», ont pu être repoussés, selon le communiqué. Les Casques bleus «ont repoussé les assaillants qui étaient lourdement armés», s’est félicité le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane.

Disant avoir «appris avec consternation» cette «attaque lâche», Wane a fermement condamné l’assaut «qui participe aux efforts désespérés des groupes terroristes visant à entraver la quête de la paix au Mali et la mise en œuvre du Mandat de la Minusma».

Il a réaffirmé à ce propos, que la détermination de l’ONU d’«accompagner le peuple et le gouvernement maliens dans la quête de la paix et de la sécurité reste entière. Rien ne viendra l’entamer», et ce en dépit des épreuves et de la difficulté de l’environnement opérationnel dans lequel évolue la Mission.

Le Représentant spécial du SG de l’ONU a enfin salué le courage des Casques bleus, rendu hommage au Casque bleu mort au service de la paix, et présenté ses condoléances aux familles et au gouvernement malien, sans oublier les vœux de prompt rétablissement aux blessés.

D’après le communiqué de la Minusma, cet incident est le cinquième à survenir dans la région de Kidal en une semaine, ce qui prouve que les Casques bleus sont souvent pris pour cibles au Mali.

La Minusma est la mission de maintien de paix de l’ONU qui a subi le plus de pertes humaines, soit 172 Casques bleus au total ayant péri dans des attaques.