L’UEMOA annonce un Sommet extraordinaire à Accra ce samedi 4 juin

L’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé ce jeudi dans un communiqué, la «tenue d’une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement», ce samedi 4 juin à Accra, la capitale ghanéenne.

Cette rencontre qui sera consacrée, notamment, «à la situation sociopolitique dans l’espace», aura lieu parallèlement à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao qui se tient le même jour à Accra, pour l’examen de la situation au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Mali, souligne l’organisme monétaire.

Dans la foulée des sanctions de la Cedeao contre le Mali, portant notamment sur la fermeture des frontières terrestres et aériennes, l’Uemoa, avait décidé pour sa part, «le gel des avoirs du Mali à la banque centrale commune aux huit États membres, celui des entreprises publiques et des organismes parapublics maliens ainsi que la suspension du pays de toute assistance financière des institutions internationales».

Par ailleurs au Mali, la junte au pouvoir à Bamako s’est déclarée prête à accepter un calendrier de transition de vingt-quatre mois avant la tenue des prochaines élections qui devraient permettre un retour des civils au pouvoir.

«Les putschistes sont au pouvoir depuis vingt mois. Nous acceptons de leur laisser 16 mois de plus. La junte, elle a parlé de rester encore vingt-quatre mois, j’estime qu’en prenant surtout en considération les souffrances du peuple malien, nous pouvons nous mettre d’accord sur une échéance qui serait comprise entre seize et vingt-quatre mois», avait indiqué récemment, le Chef de l’Etat sénégalais et président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall.

L’UEMOA compte huit pays à savoir le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo.