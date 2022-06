Covid-19 : L’Egypte s’engage à fournir 30 millions de doses de vaccin aux Etats africains

Le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi a promis fournir 30 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 aux Etats africains, ce dimanche dans un discours prononcé lors de la cérémonie inaugurale de la première Conférence et exposition médicale en Afrique, Africa Health ExCon, qui se tient sous son patronage du 5 au 7 juin au Caire.

«Permettez-moi d’annoncer humblement une initiative visant à fournir 30 millions de doses de vaccins anti-coronavirus à nos frères des Etats africains, en espérant que cela pourra être coordonné avec l’Union africaine», a-t-il déclaré devant 2.000 représentants des autorités sanitaires gouvernementales d’Afrique et du Moyen-Orient, 350 entreprises venues de plus de 100 pays, sans oublier d’autres personnalités éminentes du secteur médical.

Il a soutenu que l’expertise de l’Egypte est à la disposition des pays frères ; tout en affichant sa compassion à l’endroit de tous ceux qui souffrent en Afrique et ailleurs.

La cérémonie d’inauguration a enregistré la diffusion d’un documentaire sur l’avenir de la santé en Afrique, en mettant en avant les défis du continent dans ce domaine, ainsi que les efforts fournis par l’Etat égyptien pour soutenir la région africaine.

«L’Afrique est un marché prometteur pour les fournitures médicales, et le manque de ressources ne constitue jamais un obstacle à la réalisation. Nous avons de l’expérience dans tous les secteurs et continuerons à travailler pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés», a souligné le chef d’Etat égyptien.

Africa Health ExCon, organisé par l’Autorité unifiée égyptienne des achats (UPA), est une plateforme annuelle où les professionnels des secteurs de la santé et de la pharmacie, africains et autres, auront à échanger des expériences, débattre sur les défis dans l’objectif de rechercher non seulement des solutions qui puissent garantir aux ressortissants africains l’accès aux soins de qualité, mais aussi les investissements nécessaires.

Le thème retenu pour cette première édition de la Conférence est : «Votre porte vers l’innovation et le commerce».

Soulignons que les doses de vaccins anti-Covid promises par le président Al-Sissi, sont fabriquées en Egypte par le producteur étatique VACSERA, en collaboration avec la société pharmaceutique chinoise Sinovac.