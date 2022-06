À cause de la sécheresse qui sévit actuellement dans la région de la Corne de l’Afrique, le taux de malnutrition a flambé dans l’est et le sud de l’Éthiopie, où plus de 185.000 enfants souffrent de la forme la plus grave de sous-alimentation, a annoncé l’ONG Save the Children.

« Plus d’un million de personnes nécessitent une aide nutritionnelle urgente dans les régions Somali, Oromia, SNNP et Sud-Ouest », a précisé l’ONG dans un communiqué, ajoutant que dans la région Somali, l’une des plus touchées par la sécheresse qui ravage la Corne de l’Afrique et où la pluie n’est quasiment pas tombée depuis plus de 18 mois, le taux de malnutrition a bondi de 64% en un an, et de 43% rien qu’entre janvier et avril 2022, selon Save The Children.

Durant cette période, y ont été enregistrés plus de 50.000 cas de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave et la plus meurtrière chez les enfants, qui nécessite un traitement d’urgence pour éviter le décès.