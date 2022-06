Le Parlement somalien valide la nomination de Hamza Abdi Barre à la primature

La nomination de Hamza Abdi Barre, le 15 juin dernier au poste de Premier ministre de la Somalie, par le nouveau président Hassan Cheikh Mohamoud, a été approuvée à l’unanimité par le Parlement ce samedi 25 juin.

Agé de 48 ans et membre du parti du président, Abdi Barre a remplacé Mohamed Hussein Roble qui occupait ce poste depuis septembre 2020.

Le nouveau Premier ministre, député de l’Etat semi-autonome du Jubaland (sud), a promis de former «un gouvernement compétent qui mettra en œuvre les priorités humanitaires et de développement de notre nation qui reflètent les besoins de notre peuple».

S’exprimant sur Twitter après l’approbation de la nomination de son Premier ministre, le chef de l’Etat a indiqué que «notre gouvernement présente un programme politique ambitieux, qui vise à renforcer la sécurité, consolider l’économie et apporter les services de base à la population».

Après la nomination de Barre, il y a une douzaine de jours, Hassan Cheikh Mohamoud lui avait souhaité «le plus grand succès (…) dans l’ambitieux programme de réforme du gouvernement qu’il mènera» et avait appelé «le peuple somalien à lui apporter son soutien indéfectible».

La Somalie lorgne depuis des années une stabilité à différents niveaux (politique, économique, sécuritaire…). Le pays fait face à une instabilité chronique, due à l’insurrection des islamistes radicaux Shebab depuis plus de deux décennies, et à une sécheresse qui dure depuis 40 ans et provoque un manque en matière de provisions alimentaires.