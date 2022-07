Lancement au Niger de l’initiative dénommée «Zéro classe paillote»  

Le Premier ministre du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou a lancé mercredi l’opération «zéro classe paillote», une initiative visant à mobiliser les différents partenaires afin de rompre avec les classes en paillote à court terme, en commençant par la capitale, Niamey.

Son lancement au cours d’une table ronde a regroupé, mercredi au centre de conférence «Mahatma Gandhi de Niamey», le Premier Ministre, les autorités municipales, et les différents acteurs et partenaires de l’école nigérienne.

Le Premier ministre nigérien a rappelé que le système éducatif dans son pays «souffre de capacités d’accueil insuffisantes, de capacités d’acquisition dérisoires et de taux de scolarisation, d’achèvement et de réussite aux examens très faibles».

«Le Niger s’est trouvé dans l’incapacité à faire face à cette forte demande de scolarisation (…) l’Etat du Niger a opté pour les classes en paillote comme alternative transitoire pour pallier l’insuffisance des infrastructures scolaires», a-t-il dit.

Cependant, «l’alternative de classes en paillote, conçue pour être transitoire et temporaire, a malheureusement tendance à perdurer et à se généraliser sur toute l’étendue du territoire du fait du nombre de plus en plus élevé d’enfants à scolariser».

Pour le remplacement progressif de ces salles de classe en paillottes par des salles en matériaux définitifs, «un modèle alternatif de construction, moins coûteux, répondant aux normes de qualité et facilement reproductible, a été retenu par le Gouvernement à l’issue d’un concours d’architecture».

«Pour la réalisation de ce programme, des ressources importantes sont inscrites au budget en cours et des requêtes ont été adressées aux partenaires techniques et financiers», a annoncé le Premier ministre. Du fait des classes en paillote, une vingtaine d’élèves ont péri l’année dernière dans un incendie survenu dans une école de Niamey.