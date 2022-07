Afrique-Dette : Fin des travaux du Caucus africain 2022 à Marrakech

Les travaux de la Réunion du Groupe Africain des Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales des 54 Etats Africains Membres du groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI) «Caucus Africain» ont pris fin mercredi à Marrakech, avec l’adoption d’un Document final baptisé « Déclaration de Marrakech ».

Dans cette déclaration, les participants ont appelé le Groupe de la Banque Mondiale et le FMI à un allégement de la dette «rapide, complet et important» des pays africains afin d’aider le continent noir à se remettre des répercussions négatives engendrées par la crise pandémique liée à la Covid-19 et par la crise ukrainienne, et à minimiser leurs risques sur les perspectives de croissance.

Les participants à cette réunion de deux jours placée sous le thème «Vers une Afrique résiliente» ont souligné la nécessité de veiller à la mise en œuvre rapide de l’engagement pris lors du Sommet du G7 (juin 2022), relatif notamment, au besoin urgent d’améliorer les cadres multilatéraux de restructuration de la dette et de relever les défis des vulnérabilités liées à la dette africaine.

Les institutions de Bretton Woods (IBW) ont été invitées à accélérer les travaux concernant une architecture mondiale de la dette et à soutenir l’appel de la région au G20 pour une extension de l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI).

Le Caucus africain, dont le Maroc assure la présidence pour l’année en cours, se réunit une fois par an afin de coordonner et d’harmoniser les positions des Gouverneurs Africains concernant le mémorandum annuel qui est adressé au FMI et au GBM et présenté à l’occasion des Assemblées Annuelles de ces deux institutions financières internationales.