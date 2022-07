Le Niger et le Luxembourg signent quatre protocoles d’accord

Le Niger et le Luxembourg ont paraphé ce lundi 11 juillet, quatre protocoles d’accord dans le cadre du Programme indicatif de coopération IV, à l’occasion de la 14ème session de la Commission de partenariat entre les deux pays, tenue par visioconférence.

Dotées d’une enveloppe totale de plus de 90 millions d’euros, les quatre conventions concernent le «Programme eau et assainissement (E&A)», le «Programme d’appui au Fonds commun sectoriel éducation (A-FCSE)», le «Programme d’appui à la gestion des finances publiques (A-GFP)», ainsi que le «Programme d’appui au développement de l’emploi et l’employabilité des jeunes et des femmes dans les régions de Dosso, Niamey et Zinder (PAD-2E)».

La session a été co-présidée par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Niger, Hassoumi Massaoudou et celui de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, Franz Fayot.

Outre la signature des conventions, la 14ème session a eu à l’ordre du jour l’évaluation du niveau et de la qualité de la coopération bilatérale qui date de plus de 30 ans.

«Dans le cadre de sa coopération au développement, et ce, de manière régulière, le Luxembourg procède avec le Niger à une évaluation des programmes de coopération dont l’objectif vise à mesurer l’impact et l’efficience de ces programmes, afin d’en assurer la qualité et d’en tirer les enseignements pour les interventions futures», a précisé Massaoudou.

«Notre coopération avec le Luxembourg se distingue par la qualité hautement appréciable de ce partenariat, à travers un dialogue permanent jusqu’au plus haut sommet de l’Etat de nos deux pays», a-t-il ajouté.

Fayot a salué la signature des protocoles d’accords pour les programmes bilatéraux du PIC IV (2022-2026), soulignant qu’il s’agit d’une autre étape dans la mise en place de ce nouveau PIC après la réalisation excellente du PIC III.