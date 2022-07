La RDC devient membre officiel de la Communauté d’Afrique de l’Est

La République démocratique du Congo (RDC) a déposé, ce lundi 11 juillet, auprès de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), les instruments de ratification de son adhésion au traité portant création de l’organisation sous-régionale, devenant ainsi, officiellement, le 7e membre à part entière de la CAE.

Les instruments ont été remis par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala Pen’ Apala, au secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki, selon les informations relayées par l’organisation sur Twitter.

«Aujourd’hui est un jour très important pour la Communauté et pour la RDC. Il marque l’achèvement des processus et des procédures pour que la RDC devienne membre à part entière de la Communauté de l’Afrique de l’Est», a déclaré Mathuki.

«En déposant les instruments de ratification, la République démocratique du Congo (RDC) a désormais tous les droits et privilèges de participer aux programmes et activités de la CAE et affirme respecter les obligations de la CAE», a-t-il ajouté.

La communauté comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

L’intégration officielle de la RDC intervient dans un contexte où les relations sont tendues entre Kinshasa et Kigali. La RDC accuse notamment le Rwanda de soutenir la rébellion M23 qui s’affronte avec l’armée congolaise à l’Est du pays, près des frontières rwandaise et ougandaise.

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a accusé à maintes reprises le Rwanda de ne pas respecter ses engagements et va jusqu’à «poignarder la RDC dans le dos», ce que Kigali a toujours nié.