Guerre en Ukraine : la Russie accusée de vouloir annexer les territoires sous son contrôle

John Kirby, le principal porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, a déclaré hier mardi lors d’un point de presse à la Maison Blanche, que la Russie prépare le terrain pour l’annexion du territoire ukrainien et installe des fonctionnaires mandataires illégitimes dans les zones qu’elle contrôle, le tout en violation directe de la souveraineté de ce pays.

Disant s’appuyer sur des renseignements américains, John Kirby a affirmé que les Russes se préparent à installer des fonctionnaires par procuration, à imposer le rouble comme monnaie par défaut, à travers notamment l’installation de banques russes, et à forcer les résidents à demander la citoyenneté russe. Ces plans d’annexion concerneraient un certain nombre de régions dont Kherson, Zaporijjia et l’ensemble des Oblasts de Donetsk et Lougansk.

Pour la Maison Blanche, la tactique est la même que celle qui a été utilisée en 2014 lorsque la Russie a annoncé son annexion de la Crimée après en avoir prix le contrôle à l’Ukraine, une annexion que la communauté internationale considère comme illégitime.

La Maison Blanche dit s’attendre à ce que des référendums sur la réunification avec la Russie soient organisés « peut-être en septembre lors des élections régionales russes ».

La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu’elle appelle une « opération militaire spéciale » pour assurer sa propre sécurité.

Son armée a depuis lors, conquis une large partie de deux régions du Sud ukrainien, celles de Kherson et Zaporijjia. Depuis, les autorités de ces zones, sous le contrôle de Moscou, disent vouloir organiser leur rattachement à la Russie, même si officiellement le Kremlin n’a pas publiquement affiché cet objectif.