Maroc-Sahara : Le Togo inaugure un consulat général à Dakhla

La République du Togo a ouvert, jeudi, un consulat général à Dakhla, réaffirmant sur le terrain, son ferme soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’Extérieur, Robert Dussey et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Avec cette nouvelle inauguration, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud est porté à 26 dont 14 à Dakhla et 12 à Laâyoune, ce qui ne fait que raffermir la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental sur l’échiquier diplomatique international et aggrave en même temps, l’isolement du mouvement séparatiste sahraoui le « Polisario ».

L’établissement de ces missions diplomatiques des pays amis du Maroc dans les deux provinces du Sahara marocain, constituent un geste de solidarité avec le Maroc à forte connotation diplomatique et politique et une reconnaissance de sa souveraineté sur la partie occidentale de son Sahara que lui conteste le front Polisario soutenu dans ses thèses séparatistes par le régime kaki-vert algérien.