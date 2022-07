Etats-Unis : La Fed prépare de fortes mesures pour vaincre l’inflation

Devant la flambée des prix et la hausse de l’inflation aux Etats-Unis, la Banque centrale américaine (Fed) s’apprête à prendre de fortes mesures ce mercredi 27 juillet, pour tenter de maîtriser l’inflation et éviter une nouvelle récession.

Pour information, le comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui était en réunion mardi et mercredi matin, devrait bientôt annoncer une nouvelle augmentation des taux directeurs, aujourd’hui à 18H00 GMT, juste avant un point de presse du patron de la Fed, Jerome Powell, une demi-heure plus tard.

Pour rappel, la Fed avait d’ores et déjà relevé ses taux directeurs de 75 points de base lors de sa précédente réunion, à la mi-juin. Il s’agissait de la plus forte augmentation depuis 1994.

D’après certaines indiscrétions, la banque centrale des Etats-Unis pourrait aller, cette fois-ci, jusqu’à un relèvement d’un point avec pour objectif de rendre le crédit plus coûteux afin de freiner la consommation et, au final, desserrer la pression sur les prix.

A propos, l’inflation a battu un nouveau record en juin, en atteignant le taux de 9,1 % sur un an, ce qui n’était plus arrivé depuis plus de 4 décennies.

La Fed a clairement déclaré qu’il faudrait un recul de l’inflation pour qu’elle envisage d’arrêter d’augmenter ses taux directeurs, ou, tout au moins, en diminuer le rythme.