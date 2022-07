Allemagne : Lufthansa annule tous ses vols prévus ce mercredi à cause d’une grève de ses employés

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a décidé d’annuler presque tous ses vols programmés pour cette journée du mercredi 27 juillet en Allemagne, à cause d’une grève de ses effectifs au sol.

Cette mesure va affecter plus de 13.000 voyageurs sur environ un millier de dessertes au départ et à l’arrivée des deux principaux hubs allemands de Francfort et Munich, a indiqué mardi le premier groupe européen du transport aérien au lendemain de l’appel à la grève émis par Verdi dans le cadre des négociations salariales.

Cette centrale syndicale a annoncé lundi un arrêt de travail à partir de ce mercredi à 03h45 du matin jusqu’à jeudi à 06h00 du matin afin d’«augmenter la pression» sur la direction de la compagnie pour obtenir une hausse de 9,5 % des rémunérations salariales.

Cette grève concerne le personnel au sol, entre autres dans la maintenance, mais aussi les opérateurs des véhicules de remorquage des avions. Ce mouvement social a contraint Lufthansa à annuler, en tout, 678 vols à Francfort et 345 à Munich.

Cette grève a lieu en plein pic de la saison des voyages, juste quelques jours avant le début des vacances scolaires dans deux régions du sud du territoire allemand, pendant que les passagers avaient d’ores et déjà dû faire face, ces dernières semaines, à d’interminables attentes dans les aéroports et à diverses annulations de vols à cause d’un manque d’effectifs.