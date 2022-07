Le Burundi annonce un déploiement imminent de ses militaires dans l’Est de la RDC

Le Burundi a annoncé mardi que ses militaires sont quasiment prêts pour prendre part à une mission régionale de maintien de la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), où plane un sentiment populaire opposé à la présence des casques bleus de la MONUSCO dans ce pays.

«Les préparatifs des militaires burundais qui participeront dans la mission de recherche de la paix en RDC sont prêt à 90% (…) Je pense que bientôt on va terminer et attendre le coup d’envoi de cette intervention dans le cadre régional», a déclaré mardi lors d’une conférence de presse, le ministre burundais de la Défense nationale et des anciens combattants, Alain-Tribert Mutabazi.

Le déploiement d’une force régionale dans l’Est de la RDC a été décidé mi-juin par les chefs d’Etats membres de la Communauté Est africaine (CEA), à l’issue d’une réunion consacrée à la question sécuritaire dans cette partie du Congo. Le Kenya et la Tanzanie ont aussi déjà confirmé leur participation à cette force régionale.

Cette mission militaire de recherche de la paix en RDC se dessine, alors que celle de l’ONU (MONUSCO) déployée dans le pays depuis plusieurs années est aujourd’hui conspuée, du fait de son incapacité à ramener la paix et la sécurité à l’Est et au Nord de la RDC.

Mardi, trois casques bleus des Nations Unies, deux hindous et un marocain et sept civils ont été tués à Butembo dans l’Est de la RDC, au deuxième jour de manifestations populaires contre la présence de la MONUSCO dans le pays.