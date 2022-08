Global Finance : Ecobank Côte d’Ivoire désignée «Meilleure Banque de Financement du Commerce Extérieur»

Ecobank Côte d’Ivoire a reçu le prix de la «Meilleure Banque de Financement du Commerce Extérieur» décerné par Global Finance, selon des informations relayées lundi par la presse locale, citant un communiqué de la banque.

Le communiqué affirme que la récompense a été attribuée à la filiale du Groupe Ecobank au terme d’un processus d’évaluation conçu en plusieurs étapes comprenant des candidatures de banques et de prestataires financiers, ainsi que des contributions d’analystes du secteur, de dirigeants d’entreprise, d’experts en technologie et de chercheurs indépendants.

Aussi, le jury se serait appuyé sur des critères tels que le volume des transactions, l’étendue de la couverture mondiale, le service à la clientèle, la compétitivité des tarifs appliqués et l’innovation technologique.

D’après le directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, Paul-Harry Aithnard, «malgré une année encore marquée par les séquelles de la crise sanitaire» du coronavirus, son institution «a su relever les objectifs qu’elle s’est fixée en continuant d’apporter son appui et de confirmer son engagement au profit des Grandes Entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes en matière de financement. En effet, ce n’est qu’ainsi que ces dernières pourront participer à la croissance du commerce inter-régional et intra-africain».

«Cette distinction confirme le positionnement d’Ecobank comme étant un établissement financier panafricain», a poursuivi Aithnard, également directeur régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Lors des prestigieux Euromoney Awards, organisés en mi-juillet dernier, Ecobank a remporté les titres très prisés de «Meilleure banque d’Afrique», «Meilleure banque d’Afrique pour les PME» et «Meilleure banque numérique d’Afrique».

Le Groupe Ecobank, premier groupe bancaire panafricain indépendant, emploie environ 13.000 personnes au service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 35 pays africains.