Allemagne : Les prix du gaz vont doubler dans la région de Cologne

La facture de gaz de plus de 2 millions de ménages et sociétés de la région de Cologne, située dans l’ouest de l’Allemagne, va plus que doubler à partir du 1er octobre en raison de l’augmentation des prix et de la baisse des fournitures de gaz russe.

« Le prix du kilowattheure de gaz naturel passera de 7,87 centimes à 18,43 centimes d’euros à partir du 1er octobre» prochain, a annoncé dans un communiqué, RheinEnergie, le premier fournisseur de gaz à donner des détails sur la flambée attendue des prix du gaz naturel.

Cette augmentation de 10,43 centimes équivaut à la multiplication par près de 2,3 des tarifs du gaz pour les 2,5 millions de ménages et de sociétés constituant la clientèle de RheinEnergie dans la région de Cologne.

Ainsi, dans un foyer avec une consommation de 15.000 kilowattheures par an, les «nouveaux coûts annuels s’élèvent à environ 2.918 euros, contre 1.353 euros avant», a précisé RheinEnergie.

D’après cette entreprise, cette hausse se justifie par « l’augmentation de près de 450 % des coûts d’approvisionnement en gaz » sur un an qui pèsent sur elle.

La guerre en Ukraine et la réduction des exportations gazières de la Russie ont provoqué un bond des tarifs du gaz sur le continent européen, affectant sérieusement l’Allemagne, qui dépendait à 55 % de la Russie pour ses importations de gaz avant le conflit armé.