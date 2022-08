Sénégal : L’opposition exige la suspension de la publication des résultats des législatives

Alors que les résultats des élections législatives au Sénégal sont attendus pour ce jeudi dans l’après-midi, une alliance formée de deux coalitions d’opposition, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, a réclamé hier mercredi, la suspension de la publication des résultats du vote pour des raisons d’irrégularités.

«On demande au président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) de suspendre la publication des résultats prévue demain (jeudi) pour nous permettre de relever toutes les irrégularités que nous avons notées dans les procès-verbaux», a déclaré lors d’une conférence de presse, Déthié Fall, un responsable de l’alliance.

Les électeurs sénégalais ont voté dimanche 31 juillet pour renouveler les 165 sièges à l’Assemblée nationale, jusqu’ici largement contrôlée par le camp présidentiel. Le taux de participation s’est établi à 47 %, d’après le ministère sénégalais de l’Intérieur.

Pouvoir et opposition revendiquent chacun la victoire et chaque camp se montre déterminé à défendre sa cause. D’où l’exigence de l’opposition de passer d’abord au peigne fin toutes les irrégularités signalées.

«Nous n’allons pas accepter une confiscation de la victoire. C’est une entreprise de fraudes massives orchestrées par des hommes politiques avec certainement la complicité de l’administration» territoriale, a martelé Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple, en wolof) et chef de l’opposition.

La coalition Wallu Sénégal (sauver le Sénégal) est dirigée par l’ancien chef d’Etat Abdoulaye Wade (2000-2012).

L’opposition a déjà invité ses partisans à se tenir prêts à défendre leur victoire par tous les moyens légaux.