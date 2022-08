Italie : Salvini mène sa campagne électorale à Lampedusa en fustigeant la migration clandestine

Le Chef de la Ligue, la formation italienne d’extrême-droite, Matteo Salvini a déclaré ce jeudi, vouloir m mettre fin à l’accueil des réfugiés sur l’île de Lampedusa, affirmant que «Lampedusa ne peut pas être le camp des réfugiés de l’Europe».

Le leader de La Ligue d’extrême-droite a tenu ces propos lors d’une visite à Lampedusa dans le cadre de sa campagne électorale en perspective des législatives du 25 septembre prochain.

«Je l’ai dit à certains policiers, j’aimerais que, dans quelques mois, ce centre soit fermé, parce qu’il est inutile », a soutenu l’ancien ministre italien de l’Intérieur, estimant qu’«il y a ici beaucoup de gens qui pourraient faire autre chose et beaucoup d’argent pourrait être dépensé autrement».

Depuis début 2022, ce pays européen a enregistré plus de 42.000 arrivées de clandestins au niveau de ses côtes. Pour ce qui est du centre d’accueil de Lampedusa, il a accueilli à lui seul 1.500 migrants, soit le quadruple de ses capacités.

Pour Giovanni D’Ambrosio, intervenant social au sein de l’ONG Mediterranean Hope, « ce ne sont pas de grands chiffres si on les compare aux réfugiés ukrainiens que l’Italie a accueillis», rappelant qu’«au cours des premiers mois de la guerre (en Ukraine), de février à juin, plus de 100.000 personnes sont arrivées en Italie en provenance d’Ukraine». Cet activiste estime qu’il est possible d’accueillir les migrants provenant du sud autant à l’instar de ceux qui arrivent d’Ukraine.