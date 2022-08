Le Sénat américain approuve l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan

Le Sénat américain a largement approuvé mercredi l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), par 95 voix pour et une contre, alors que l’adoption de cette résolution nécessitait une majorité des deux tiers de la chambre haute du Congrès. Suivant la législation des Etats-Unis, le Sénat est la seule instance habilitée à ratifier les accords internationaux.

« Ce vote historique est un signe important de l’engagement durable et transpartisan des Etats-Unis à l’Otan, et de la volonté de faire en sorte que notre alliance soit prête pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain», a déclaré le président américain, Joe Biden.

«Poutine a tenté d’utiliser la guerre en Ukraine pour diviser l’Occident. Au lieu de cela, le vote d’aujourd’hui montre que l’alliance est plus forte que jamais », a jugé, pour sa part, le sénateur démocrate Chuck Schumer.

Avec les Etats-Unis, 23 Etats ont d’ores et déjà ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan. A noter que les deux nouveaux pays candidats ont décidé d’abandonner leur neutralité en raison de l’agression russe contre l’Ukraine.

A signaler que le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan, n’est pas encore bouclé, Ankara menace de le bloquer en accusant les deux pays concernés de bienveillance envers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste turque des organisations terroristes.