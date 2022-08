L’Etat ivoirien plus regardant désormais dans l’écosystème national de l’habitat

Le ministère ivoirien de la Construction a procédé jeudi au lancement de la plate-forme collaborative de contrôle des constructions (PCC), un dispositif qui vise à accroître le contrôle des opérations de construction en Côte d’Ivoire.

Cet outil qui promeut la collaboration entre différentes entités publiques, vient également mettre un terme aux effondrements récurrents d’immeubles et aux autres constructions hors-normes en Côte d’Ivoire.

Une «charte collaborative» a ainsi été signée par Bruno Nabagné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan et Paulin Danho, le président de l’Union des villes et communes de la Côte d’Ivoire (UVICOCI).

Cette «Plate-forme collaborative de contrôle des constructions» permettra d’améliorer l’écosystème de la construction dans le pays, s’est réjoui le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

«Cette plate-forme ne se limite pas au contrôle des constructions. Nous regardons aussi l’aspect sécurité qui peut s’étendre jusqu’aux anciennes constructions», a expliqué Koné.

De son côté, le Président de l’UVICOCI, Claude Danho Paulin a appelé à une plus grande implication des Maires dans l’urbanisation de leurs villes respectives.

Pour sa part, le Gouverneur du District d’Abidjan,Robert Beugré Mambé, a fait remarquer que le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire est à ce jour à 54%, estimant que «l’avenir de la Côte d’Ivoire va se jouer au niveau des villes».

Ces dernières années, plusieurs d’immeubles se sont effondrés dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan à cause du non-respect des normes de construction, occasionnant plusieurs décès et de nombreux dégâts matériels et obligeant les autorités ivoiriennes à prendre une série de réformes en matière de construction de logements.