Algérie : Un nouveau drame de l’immigration clandestine au large d’Alger

Six migrants clandestins sont décédés noyés à proximité de la côte de la capitale algérienne, Alger, après le naufrage de leur bateau lundi matin, alors que six autres ont été sauvés et plusieurs autres sont portés disparus, ont annoncé les garde-côtes algériens, cités par la presse locale.

D’après les mêmes sources, ce drame a eu lieu ce lundi 8 août à 4h00 du matin (3h00 GMT) non loin de Baïnem, à l’ouest du centre-ville d’Alger. «Six corps ont été repêchés, et six personnes blessées, dont une femme enceinte, ont été transférées à l’hôpital de Baïnem», ajoute la même source.

Des recherches entreprises par les garde-côtes et la Protection civile sont en cours afin de retrouver d’autres clandestins qui se trouvaient à bord de l’embarcation et qui manquent à l’appel d’après le témoignage des survivants. I

Ils étaient environ une vingtaine de migrants, de différentes nationalités, à voyager à bord cette embarcation de fortune pour essayer de gagner le continent européen.

Pour ce faire, les migrants louent habituellement une simple embarcation moyennant environ 2.000 dollars par personne. Mais ce périple est toujours dangereux.

La tragédie qui a eu lieu lundi au large d’Alger est un énième épisode douloureux des tentatives des clandestins africains de traverser la mer Méditerranée pour atteindre les côtes espagnoles.

Afin de lutter contre cette migration irrégulière, le gouvernement algérien interpelle souvent des clandestins au large des côtes ou au niveau des frontières du pays.