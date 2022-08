Côte d’Ivoire: 353,032 millions de dollars pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires

Le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé le 06 août 2022 dans son message adressé à la Nation, à la veille de la Fête de l’Indépendance, des mesures représentant un effort additionnel de l’Etat d’environ 227 milliards de FCFA (353,032 millions USD) par an pour l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires, des agents de l’État et des Forces de défense et de sécurité.

Il s’agit de l’extension du bénéfice de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, dont environ 1/3 n’en bénéficient pas actuellement.

Ainsi, on «note la revalorisation, à hauteur de 20.000 FCFA par mois, de l’indemnité contributive au logement pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils».

Le président a également annoncé «la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l’allocation familiale qui passe de 2.500 FCFA à 7.500 FCFA par mois et par enfant, selon les modalités d’application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité ».

La bonne nouvelle porte aussi sur «l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année». Dans la foulée de ces mesures, il est annoncé dans les semaines à venir, l’entrée en vigueur d’un nouveau Statut Général de la Fonction Publique, pour une Administration ivoirienne plus moderne et plus efficace.