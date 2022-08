Les agences humanitaires ont besoin de 73 millions de $ pour continuer à nourrir environ 750.000 réfugiés en Ethiopie

Un déficit de financement guette les agences humanitaires actives en Ethiopie, qui annoncent le risque d’être complètement à court de nourriture pour les réfugiés d’ici le mois d’octobre prochain, indique un communiqué publié mardi sur le site de l’ONU.

A cet effet, les Nations Unies et les autorités éthiopiennes ont lancé, mardi, un appel de fonds de 73 millions de dollars pour fournir des rations alimentaires à plus de 750.000 réfugiés dans le pays au cours des six prochains mois.

Les agences humanitaires, notamment le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Service des réfugiés et des rapatriés du gouvernement éthiopien, alertent clairement que le manque de financement expose ces familles de réfugiés qui dépendent de l’aide alimentaire, au danger de dénutrition, de carence en micronutriments et aux maladies/infections.

L’Ethiopie accueille plus d’un million de réfugiés et de demandeurs d’asile, originaires, pour la plupart, du Soudan du Sud, de Somalie, d’Erythrée et du Soudan. Plus de «85 % des réfugiés dépendent entièrement des rations alimentaires mensuelles du PAM».