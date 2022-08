Le Rwanda va abriter le siège de l’Agence africaine des médicaments

Le Rwanda a été désigné pour abriter le siège de l’Agence africaine des médicaments chargée de lutter contre le trafic des faux médicaments en Afrique, a-t-on confirmé ce mardi 23 août, lors d’un panel organisé en marge de la 72ème session du Comité régional de l’OMS Afrique qui se tient à Lomé, la capitale togolaise.

Pour rappel, l’idée de construire le siège de cette Agence était dans l’air depuis 2019. «Il nous faudra un conseil, il nous faudra également des fonds», a plaidé Minata Samaté Cessouma, Commissaire à la santé à l’Union africaine.

En attendant l’entrée en action de l’Agence africaine des médicaments, le continent africain continue d’être la plaque tournante des médicaments contrefaits et c’est en plus un marché juteux. Le forum économique mondial estimait déjà en 2011, la valeur du commerce des faux médicaments à 200 milliards de dollars.

Toutefois, des Etats ont mis en place des dispositifs pour lutter contre le phénomène. «Ce dispositif a permis par exemple pour l’année 2021 de saisir près de 70 tonnes, et d’interpeller et traduire devant la justice une dizaine de personnes impliquées», révèle le Colonel Yao Kondi, Directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment au Togo.

Près de 70% des médicaments en Afrique sont importés, d’après l’Organisation mondiale de la Santé, ce qui engendre le trafic parallèle et la falsification de certains produits médicaux et pharmaceutiques.