Record des exportations sud-africaines de maïs vers Taïwan

Les exportations de maïs de l’Afrique du Sud vers Taïwan ont battu un record avec un volume de 650.000 tonnes atteint entre octobre 2021 et mai 2022, d’après le Département américain de l’agriculture (USDA).

Cette quantité dépasse le double du stock expédié par l’Afrique du Sud à Taïwan durant la période 2020-2021. Ce record fait de l’Afrique du Sud le troisième fournisseur de maïs à Taïwan derrière l’Argentine et le Brésil.

A l’origine de cette prouesse, les stocks abondants qui découlent de trois années consécutives de récoltes record de maïs qui ont permis d’accroître considérablement le surplus exportable.

D’autres facteurs aussi ont concouru à cela. Il s’agit de la faiblesse du rand qui rend les expéditions plus compétitives et la forte demande de l’industrie taiwanaise de l’alimentation animale pour la production de viande de porc et de volaille.

Aussi avec la tonne de maïs proposée à 350 de dollars (soit un tarif plus attractif que ses concurrents d’Amérique latine), l’Afrique du Sud s’est-elle bien positionnée pour satisfaire les besoins d’importation de maïs de Taïwan attendus à la hausse d’ici la fin de la saison 2021-2022.