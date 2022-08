Le Royaume-Uni compte débourser 46 millions de dollars pour la sécurité alimentaire au Sahel

Le Gouvernement britannique va débourser une enveloppe de 38 millions de livres sterlings (soit 46,2 millions de dollars) destinée à l’assistance alimentaire dans les pays de la région du Sahel qui est en plus confrontée à une instabilité sécuritaire.

L’aide britannique sera octroyée à cinq pays de la région à savoir : le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger.

«Ce soutien aidera environ 1 million de personnes à accéder à l’eau et à la nourriture en vue de réduire les impacts de l’insécurité alimentaire croissante exacerbée par le conflit russo-ukrainien», fait savoir Vicky Ford, représentante britannique en charge de l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes au ministère des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement.

La responsable britannique précise que l’appui financier «servira pour l’essentiel à subvenir aux besoins des réfugiés, mais aussi des femmes et enfants malnutris dans les zones touchées par des conflits armés» au Sahel.

Selon le donateur britannique, «le Nigeria devrait monopoliser une part substantielle des fonds avec plus de 17 millions de dollars en raison de la grave pénurie alimentaire qui prévaut dans le nord-ouest du pays, où les besoins humanitaires sont également les plus élevés de la région du Sahel».