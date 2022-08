UE : Josep Borrell commet un impair diplomatique dans le dossier du Sahara marocain et se rétracte 24 heures plus tard

L’Union européenne a affirmé, jeudi, soutenir une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602, tout en prenant note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc pour la résolution de ce différend.

« Comme l’a constamment répété (…) le Haut Représentant de l’UE/Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borrell, la position de l’UE est claire et consiste à soutenir fermement les efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, sur la base d’un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021’’, a assuré la porte-parole du Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali.

Réagissant aux récentes déclarations de Borrell à la télévision espagnole TVE, Massrail a rappel que cette position de l’UE avait été détaillée dans la Déclaration politique conjointe entre l’UE et le Maroc de juin 2019, qui avait pris note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc tels reflétés dans la résolution 2602 de l’ONU.

Dans cette perspective et en réitérant dans sa 18è résolution consécutive la prééminence, le sérieux et la crédibilité de l’initiative marocaine d’autonomie, le Conseil de sécurité a confirmé que l’autonomie reste et sera l’ultime et finale solution à ce différend régional.

Après avoir suggéré dans une déclaration mardi à la chaîne Tv espagnole « TVE » la «consultation du peuple sahraoui» pour le règlement de la question du Sahara marocain, Borrell s’est rétracté le lendemain en confiant ce mercredi, à l’Agence de presse espagnole «EFE» que la position du gouvernement espagnol soutenant l’Initiative marocaine d’autonomie « n’était contradictoire et incompatible avec celle de l’Union Européenne sur la question du Sahara. Elle est en conformité avec la position commune de l’Union européenne !».

Dans sa sortie médiatique, Borrell est allé à contre-courant de la position de l’ONU qui traite exclusivement le litige du Sahara et a longtemps exclu l’option du référendum, du processus de règlement de ce dossier, en prétendant dans sa déclaration à TVE que «la position du gouvernement espagnol était celle de l’Union Européenne (UE) sur la question du Sahara c’est-à-dire de défendre la tenue d’une consultation afin que le peuple sahraoui puisse décider de son propre sort».

Les observateurs se demandent quelle mouche à piqué ce diplomate espagnol chevronné pour faire une telle sortie médiatique avant de se rétracter 24 heures plus tard.