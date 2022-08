Maroc-Etats-Unis-Défense : Les FAR acquièrent un système ISR pour 141 millions de dollars

Washington a annoncé jeudi, la vente par les Etats-Unis aux Forces armées royales (FAR) d’un système complet de contrôle et commande au sol, fournissant de l’intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR), en plus de l’acquisition de cible.

Le Département d’Etat américain a en effet fait approuver par l’Agence de coopération en matière de défense et de sécurité (Défense Security Cooperation Agency – DSCA), la vente au Royaume de ce système de commandement dédié au renseignement militaire et ce dans le cadre de la coopération entre les Etats-Unis et le royaume dans le domaine militaire et de la défense.

Cet équipement qui a coûté à l’Etat marocain la somme de 141,1 millions de dollars, devrait permettre aux Forces armées royales d’améliorer leurs capacités «pour faire face aux menaces actuelles et futures» en leur «fournissant à temps, de l’intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR), en plus de l’acquisition de cible”, précise la DSCA dans un communiqué de presse publié jeudi 25 août.

La même source indique que l’objectif de cette opération dont le Congrès a été notifié, est «de soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis, en aidant un allié majeur non-membre de l’OTAN à renforcer sa sécurité».

D’après les termes de ce deal, les FAR devraient se voir livrer six systèmes de distribution d’information multifonctionnelle Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS), des terminaux de cryptographie, des instruments de navigation, des softwares classifiés et non classifiés. La transaction englobe également les pièces détachées, la maintenance, les supports techniques, la formation et mise à niveau des équipes.

Ces équipements devraient permettre au royaume de renforcer ses capacités d’actions interarmées, en fluidifiant et en sécurisant les communications entre forces terrestres, aériennes et navales, ce qui devrait permettre aux FAR d’identifier, analyser et traiter une menace rapidement, avec la possibilité d’engager un support tactique adéquat aux troupes au sol, tout en évitant l’interception de ses communications.

Il s’agit également pour le Maroc, ajoutent les mêmes sources, de se doter de moyens de dissuasion face aux menaces régionales, sachant que le Royaume étant déjà engagé dans la modernisation de son armée, est parfaitement habilité à intégrer ces équipements au sein de ses forces armées.