Ethiopie: 50.000 tonnes d’engrais offerts par le groupe marocain OCP

Le gouvernement éthiopien annonce avoir reçu 50.000 tonnes d’engrais du groupe marocain OCP dans le cadre du projet de développement de blé d’été irrigué.

Le stock offert est destiné à l’épandage de 500.000 hectares de plantation de blé. Ce qui fait 50% de la superficie dédiée «à la culture de la céréale durant la saison estivale 2022-2023».

L’aide vient à point nommé. Car l’Ethiopie ressent elle aussi les contrecoups de l’augmentation accrue des prix de l’intrant à l’international. Une situation qui engendre un manque de l’offre sur le marché intérieur.

Le pays consomme plus de 6,7 millions de tonnes de blé par an contre une récolte tournant autour de 5 millions de tonnes, d’après les données. Selon les projections, la production de blé devrait bondir de 70% cette année en dépit de la guerre civile et la sécheresse.

Le pays est devenu le premier importateur de blé en Afrique subsaharienne avec 300.000 tonnes du produit acquis en 2020/2021 principalement auprès de la Turquie, de l’Egypte et de l’Inde, selon les données de l’USDA (département de l’Agriculture des États-Unis).