Libéria: L’agroindustriel Modern Mills installera une minoterie dans l’Est du pays

Le groupe agro-industriel Modern Mills Liberia a reçu l’accord de la Chambre des représentants pour investir dans le pays.

L’accord a une durée de 15 ans et «porte sur l’installation et l’exploitation d’une usine». Elle sera destinée «à la transformation du blé en farine et en produits dérivés, dans le comté de Montserrado» situé dans l’Est du pays. Le coût de la minoterie est évalué à 40,5 millions de dollars. Elle peut produire 150 tonnes de blé par jour.

Modern Mills bénéficie des avantages fiscaux. Le groupe est tenu par exemple «d’employer au moins 150 personnes au cours des cinq premières années de lancement de l’usine». Il est également tenu de verser «une subvention annuelle de 5.000 de dollars pour l’octroi de bourses d’études aux étudiants issus des communautés affectées par le projet».

Le gouvernement libérien que la mise en œuvre du projet «permettra d’accroître la capacité d’écrasement de blé du pays pour améliorer le niveau de l’offre locale en farine de blé en vue de réduire la facture des importations de la denrée».

D’après la Banque mondiale, en 2019, le Libéria s’est procuré plus de 2.700 tonnes de farine de blé d’une valeur de 1,8 million de dollars sur le marché international pour satisfaire ses besoins de consommation.