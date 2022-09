Niger: La région de Dosso a une nouvelle usine de lait

La nouvelle usine de fabrication est installée à Gaya dans la région de Dosso et est dénommée la «Laiterie de Gaya», située dans le Sud-Ouest du pays.

La nouvelle industrie produira le Yaourt liquide, le lait frais pasteurisé et le lait (UHT) et dépendra essentiellement du lait cru obtenu auprès des éleveurs et au niveau des centres de collecte pour son approvisionnement et permettra d’améliorer la productivité dans les exploitations laitières de la région.

Selon le ministère de l’Elevage, le Niger un pays d’élevage, a produit, en 2020, près 1.5 milliards de litres de lait pour une valeur monétaire de plus 440 milliards de FCFA. Une production supérieure à celle de 2020 qui était de près de 1 .4 millions de litres, selon les données fournies par la direction générale de la production et de l’industrie animale et de l’Elevage.

«La production des autres régions est estimée à 254.858.000 litres (Tillaberi), 253.426.000 litres (Maradi), 146.513.000 (Diffa), 128.050.000 (Dosso), 39.505.000 litres (Agadez) et 9.980.000 litres (Niamey)», d’après le ministère de l’Elevage.

«Le lait constitue un produit stratégique pour le Niger, eu égard à son importance économique et socioculturelle (…) il contribue, non seulement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, mais aussi à la création de richesses et d’emplois à travers les revenus et activités de production, de transformation et de commercialisation y afférents», relève-t-il.