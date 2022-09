Afrique du Sud: 5,7 milliards de dollars d’investissements pour les ports du Kwa-Zulu

Le Conseil d’administration de Transnet National Ports Authority (TNPA) a donné son feu vert pour les programmes d’expansion des ports de Durban et de Richards Bay ainsi que le projet de construction d’un poste d’amarrage pour la manutention du gaz naturel liquéfié (GNL) au port de Richards Bay.

«Les plans d’expansion font partie du programme de centre logistique Kwa-Zulu Natal (KZN), qui représente plus de 100 milliards de rands (5,7 milliards de dollars) et qui vise à positionner le port de Durban comme un centre international de conteneurs doté d’une capacité poussée de 11,4 millions d’EVP et d’une capacité automobile supérieure à 900.000 unités», a confié la directrice du centre logistique de KZN, Bridgette Gasa.

Il faut souligner que Transnet a été restructuré sur le plan institutionnel. Il a débouché sur la naissance de «sa branche spécialisée dans la gestion portuaire». La restructuration vise à « redorer le blason des ports sud-africains, en l’occurrence celui de Durban dont les performances ont beaucoup baissé depuis quelques années en raison des problèmes persistants de congestion des installations ».

D’après les statistiques de l’autorité portuaire sud-africaine, «le port a traité l’année dernière 4,1 millions d’EVP dans tous ses terminaux à conteneurs et 719.114 unités automobiles». Transnet National Ports Authority (TNPA) est la branche portuaire de l’entreprise parapublique Transnet SOC Ltd.