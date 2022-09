Un pétrolier en dérive inquiète l’Île Maurice

Un navire a dérivé au large des côtes nord-ouest de l’Île Maurice avec 102.000 tonnes d’huile lourde à bord, faisant craindre une catastrophe écologique.

Le pétrolier dénommé «Ocean Pride 1» battait pavillon sierra-léonais et faisait route vers Maurice quand il est tombé en panne le 02 septembre dernier. Il dévire à «environ 5 milles nautiques au large de Port-Louis à la suite de problèmes de pression d’air dans le moteur principal», a indiqué le capitaine du navire à la salle de contrôle de la Garde côtière nationale (NCG) mauricienne.

Mercredi, la situation n’a pas évolué, selon les autorités mauriciennes qui ont demandé au capitaine de rester à l’écart des eaux territoriales en attendant les réparations. La Garde côtière nationale a été mise en état d’alerte et préparée à toute éventualité. L’Île Maurice voudrait surtout éviter le scénario d’il y a deux an, lorsque le vraquier japonais MV Wakashio s’était échoué sur les récifs au sud-est du pays, provoquant la plus grande catastrophe écologique que cette île de l’océan Indien ait jamais connue.