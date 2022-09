Kenya: Vers la reprise du dédouanement des conteneurs au Port de Mombasa

Le nouveau président du Kenya, William Ruto a ordonné la reprise des opérations de dédouanement des conteneurs au Port de Mombasa.

La décision de dédouaner sur les plateformes intérieures avait été prise en 2019 par le désormais ex-chef d’Etat Uhuru Kenyatta, «à qui les chargeurs, commissionnaires agréés en douanes et autres acteurs portuaires reprochaient de leur imposer l’utilisation du réseau ferroviaire à écartement standard (SGR) pour les pré et post-acheminements».

La nouvelle décision constitue un grand soulagement chez les chargeurs qui espèrent un rabais sur «des coûts de leurs expéditions», selon Gilbert Langat, directeur général du Shippers Council of Kenya.

L’ordonnance implique aussi «un retour de trafic pour les routiers dont une bonne partie des activités a été absorbée par la Kenya Railways Corporation (KRC)».

«Auparavant, les marchandises entrant dans le pays étaient dédouanées par le connaissement et un importateur payait entre 250 et 600 dollars de plus pour un conteneur. Les importateurs vont maintenant économiser beaucoup d’argent s’ils sont autorisés à dédouaner leurs cargaisons à Mombasa», fait observer Gilbert Langat.

Cependant, la nouvelle mesure rencontre des remous et des inquiétudes par rapport à l’augmentation des bouchons au port de Mombasa. Malgré les volumes de marchandises expédiés par chemin de fer, ce port «connaît un encombrement régulier dû à l’augmentation des débits d’activités».