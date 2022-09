La Côte d’Ivoire aura bientôt une usine de transformation d’hévéa à Bettié

Une nouvelle unité de production de caoutchouc devra prochainement voir le jour à Bettié, une ville située dans l’Est de la Côte d’Ivoire.

D’après l’Agence de presse ivoirienne, « la future usine sera édifiée par la société Kloba et Associés Caoutchouc de l’Indénié-Djuablin (Koaci-SA)». L’infrastructure s’étendra sur 8 hectares, disposera d’une capacité de transformation de 5 tonnes de latex par heure et devrait employer plus de 130 personnes.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur de caoutchouc en Afrique et 4ème producteur mondial derrière l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam.

Le 5 juillet dernier, l’Agence nationale d’appui au développement rural de Côte d’Ivoire (ANADER), dont l’objectif est de s’employer pour revaloriser les sous-produits agricoles, a signé un accord avec le constructeur SCANIA et la branche marketing de TotalEnergies en Côte d’Ivoire. Ce partenariat trouve son origine dans la volonté des autorités ivoiriennes de développer l’utilisation de biocarburant à partir d’hévéa comme une source alternative d’énergie.

Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani s’est déclaré être ravi de cette signature ouvrant la voie à la concrétisation du projet dont le rapport sur l’étude de sa faisabilité lui a été remis il y a presque deux ans.