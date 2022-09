Afrique-Football : Le prix Pape Diouf lancé à Abidjan

«Le prix Pape Diouf» a été officiellement lancé ce mercredi 28 septembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Institué à l’intention des journalistes sportifs africains, ce prix ambitionne de pérenniser la mémoire du premier président noir de l’Olympique de Marseille, le franco-sénégalais Pape Diouf, décédé début 2020 des suites de la Covid-19.

L’initiative est portée par José Djati, journaliste sportif ivoirien, auteur du livre «Pape Diouf: De vous à moi». A ses yeux, l’instauration de ce prix vise à actualiser en permanence les connaissances des journalistes africains autour des lois du football qui subissent une cure de modernisation ces dernières années.

«Un an après le décès de Pape Diouf, l’idée de ce prix est venue en vue de pérenniser la mémoire de cet ancien journaliste sportif. C’est un concours qui va durer une demi-journée, basé sur la connaissance des lois de jeu du football», a détaillé l’organisateur.

«Notre objectif, c’est de faire en sorte que d’ici cinq ans, la Confédération africaine de football s’approprie ce prix. Ce que nous constatons, c’est que pendant la soirée des Awards, tous les acteurs sportifs sont distingués sauf les journalistes», a-t-il encore déploré.

Le premier prix sera décerné dès cette année. Le concours aura lieu le 5 novembre 2022 dans la matinée, et sera suivi de la proclamation des résultats le même jour lors d’un diner gala. Le lauréat recevra à titre de récompense un chèque de 500.000 francs CFA et d’un lot de matériel technique de travail. Les lauréats classés 2è et 3è auront également droit à des lots de consolation.

Les dossiers de candidature des journalistes sportifs désireux de prendre part au concours sont recueillis au siège de l’UNPSCI (Union Nationale de la Presse Sportive de la Côte d’Ivoire), mais pour cette édition inaugurale, seuls les journalistes ivoiriens sont concernés.

Le concours sera élargi ensuite à plusieurs pays africains, pour les prochaines éditions à commencer par le Sénégal, pays d’origine de l’illustre disparu, assurent les organisateurs.

Pape Mababa Diouf fut une personnalité franco-sénégalaise du football et du journalisme sportif, puis agent de joueur. Il est décédé le 31 mars 2020 à Dakar, au Sénégal.