Bénin : Interdiction de la grève dans les secteurs des transports, de l’aéroportuaire et des hydrocarbures

Le parlement du Bénin a adopté ce mardi, un projet de loi portant sur les droits de grève dans le pays, et aux termes duquel la grève est désormais interdite dans les secteurs des transports, de l’aéroportuaire et des hydrocarbures.

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-34 du 05 octobre 2018, avait été soumis à l’Assemblée nationale il y a quelques semaines pour approbation, après son adoption fin septembre en Conseil des ministres.

La «modification de cette loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l’exercice des fonctions régaliennes de l’Etat commandent que certains secteurs d’activités soient en permanence mobilisés», avaient alors justifié l’exécutif béninois qui considère comme «vitaux» les secteurs interdits du droit de grève.

La loi votée s’appliquera, dès sa promulgation, à toutes les entreprises actives dans le pays, «sans distinction de nationalité ou de statut juridique», précise la loi qui prévient aussi que «la violation de l’interdiction de grève est punie d’une peine d’amende de un à cinq millions FCFA et d’un emprisonnement de deux à trois ans».