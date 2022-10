Afrique-Economie : «Une solution pour l’Afrique: du néoprotectionnisme aux biens communs», nouvel ouvrage du Togolais Kako Nubukpo

Ancien ministre de la Prospective économique de 2013 à 2015 au Togo, l’économiste togolais, Pr Kako Nubukpo, connu à l’international pour ses critiques à l’égard de la monnaie CFA, vient de rendre public un nouvel ouvrage pour nourrir la pensée économique dans le continent africain et au-delà.

«Je suis heureux de vous annoncer ce jour 12 octobre 2022, la parution de mon nouvel essai intitulé ‘Une solution pour l’Afrique: du néoprotectionnisme aux biens communs’», a déclaré l’actuel fonctionnaire international de l’UEMOA, un regroupement de 8 Etats ouest-africains ayant en commun l’utilisation du F.CFA.

Publié aux Editions «Odile Jacob», cet Essai économique se donne une vocation toute simple: «Je plaide dans cet ouvrage pour un néoprotectionnisme capable de préserver l’Afrique des prédations à l’œuvre à l’heure actuelle et pour la promotion de nouveaux communs fondés sur les valeurs de partage, d’équité et de consensus, soit un contrat social africain qui entre en résonance avec notre vivre ensemble», détaille Pr Nubukpo, ex-fonctionnaire de la Francophonie (où il a géré la Francophonie économique et numérique).

«Comme toute œuvre humaine, le présent ouvrage est perfectible, mais il s’inscrit dans un devoir de génération, celui de ne pas laisser les autres réfléchir et proposer des solutions à notre place», détaille encore K. Nubukpo, également ancien fonctionnaire de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’UEMOA).