Le gouvernement ivoirien réitère son engagement à accompagner l’entrepreneuriat féminin

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a rassuré, lundi 24 octobre, les femmes entrepreneures de la disposition des autorités à les accompagner pour le développement de leur carrière et leur autonomisation.

Le chef du gouvernement a communiqué avec des membres du Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat Féminin (FEEF), à l’occasion d’un déjeuner organisé à la salle des Banquets de la Primature, en prélude à la 9ème édition de ce forum qui se tiendra du 11 au 12 novembre, à Abidjan.

«Nous sommes heureux d’avoir des femmes comme vous. Quand on est habité par des initiatives aussi nobles, on mérite d’être accompagné par l’Etat, qui naturellement partage la même vision, les mêmes ambitions et objectifs que vous», a déclaré Patrick Achi, après avoir suivi la présentation de la délégation du FEEF.

Il a insisté en ajoutant qu’«au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, de mes collaborateurs ministres qui sont avec moi, sachez que nous sommes à l’écoute et engagés avec vous à faire ce cheminement pour lequel vous nous avez sollicités», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a reconnu la difficulté de recevoir «individuellement (…) chaque personne pour faire son plaidoyer personnel» ; mais «si vous êtes capables de vous retrouver ensemble, partageant une vision et des valeurs communes dans le creuset du FEEF, alors il est plus facile pour nous de recevoir votre organisation», a-t-il souligné.

D’ores et déjà, il a promis d’adresser aux différents ministères et structures concernés les principales doléances émises par les entrepreneures.

Selon la présidente du FEEF, Sandrine Roland, qui a salué la rencontre avec le chef du gouvernement, les préoccupations soumises à Patrick Achi sont relatives, entre autres, au financement et aux marchés, à la scolarisation des filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), à l’accès à la propriété foncière, ou encore à la sous représentativité des femmes dans les instances de décisions.

Le Premier ministre, Patrick Achi est le parrain de la 9ème édition du FEEF qui aura pour thème «Ecrire ton histoire».