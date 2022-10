Le Liberia met en service sa plus grande usine d’oxygène médical

Le président libérien, George Weah a procédé officiellement ce mardi 25 octobre, à la mise en service de la plus grande usine d’oxygène médical du pays, bâtie sur l’île de Bushrod.

L’infrastructure a été offerte par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) grâce à un financement du gouvernement allemand, de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et du ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

«Il s’agit d’une réaffirmation de l’engagement de mon administration à apporter davantage de services de santé à nos communautés, alors que nous tentons d’accroître l’accès à la couverture sanitaire universelle et de protéger la population contre les menaces pour la santé publique dans le cadre de l’Agenda pro-pauvres pour la prospérité et le développement (PAPD)», a déclaré le chef de l’Etat lors de la cérémonie de mise en service de l’usine.

Le représentant de l’OMS au Liberia, Clement Peter a fait remarquer que «de nombreux pays, dont le Liberia, ont ressenti la demande d’oxygène et d’unités de soins intensifs pendant les vagues de Covid-19 de 2020/2021», ajoutant que «nous avons été confrontés à une lutte inoubliable entre la vie et la mort à cause du manque d’oxygène».

La nouvelle usine devrait apporter une solution à un défi de longue date, celui de l’approvisionnement insuffisant en oxygène des grands hôpitaux du pays, a souligné le ministre libérien de la Santé, Wilhelmina Jallah assurant que «l’oxygène c’est la vie».

Jusque-là, le Liberia ne disposait que de 3 usines d’oxygène opérationnelles avec une capacité de production quotidienne de 30 à 40 bouteilles, contre 100 bouteilles pour la nouvelle usine.

Jallah qui a aussi laissé entendre que l’usine «desservira près de deux millions de personnes compte tenu de sa capacité de production», a remercié l’OMS, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Canada et d’autres partenaires pour leur soutien au projet.