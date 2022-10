La BAD débloque un prêt de 63,6 millions d’euros pour la réalisation d’une agropole au centre du Sénégal

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) s’apprête à débloquer un prêt de 63,6 millions d’euros destiné au Sénégal pour le financement d’un Projet de zone de transformation agro-industrielle dénommé Agropole-Centre, indique la banque africaine dans un communiqué publié ce mercredi sur son site.

Le prêt a été approuvé le même jour à Abidjan, par le Conseil d’administration de la BAD. Le financement va couvrir quatre régions au centre du pays, à savoir Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel et devrait cibler les exploitants agricoles ainsi que le secteur privé (petites et moyennes entreprises et industries incluses) susceptibles d’investir dans la transformation des produits agricoles et la fourniture de services.

La réalisation de ce projet, qui sera mis en œuvre par le ministère sénégalais du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, ajoute la même source, va contribuer à accroître les exportations agricoles et réduire par conséquent les importations de denrées alimentaires ainsi que l’insécurité alimentaire en milieu rural.

Au cours de sa mise en œuvre, le Projet Agropole-Centre va appuyer la mise en place d’un fonds de développement des chaînes de valeur agro-industrielles (notamment l’arachide, les céréales et le sel) en faveur des organisations de producteurs et des PME/PMI.

La BAD affirme que les producteurs agricoles sénégalais vont aussi bénéficier de semences de prébase, d’un bon accès aux connaissances et aux ressources (y compris financières et non-financières) ainsi que d’une mise à disposition de technologies performantes et climato-résilientes.

D’après le communiqué, la première phase du projet (2023-2027) une fois achevée permettra la transformation d’au moins 400.000 tonnes d’arachide, 100.000 tonnes de céréales et 50.000 tonnes de sel ainsi que la création ou la consolidation de 129.500 emplois directs et de 208.800 emplois indirects, dont environ 52% réservés aux femmes.

«Après l’agropole Sud approuvée en 2019, nous finançons à présent celle de la région du Centre du pays qui couvre un important bassin agricole», s’est félicitée, la Directrice générale de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest, Marie-Laure Akin Olugbade.