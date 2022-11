IFC et CRDB Bank annoncent un partenariat en faveur des micros et petites entreprises du secteur agroalimentaire

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale (BM), et la CRDB Bank Burundi ont décidé de sceller un partenariat en vue de soutenir les micros et petites entreprises du secteur agroalimentaire en améliorant leur accès au financement, et d’appuyer la croissance économique et la création d’emplois au Burundi.

Dans ce cadre, IFC a octroyé un prêt de 5 millions de dollars à CRDB Bank Burundi destiné à renforcer son offre de crédit aux petites entreprises, dont beaucoup peinent à accéder à des financements pour se développer, notamment depuis la pandémie de Covid-19, explique un communiqué d’IFC publié jeudi sur son site Internet.

Le financement d’IFC s’accompagnera d’un programme de services-conseils afin d’aider CRDB Bank Burundi à mieux répondre aux besoins des micros et petites entreprises ciblées, notamment en proposant des produits de crédit adaptés à ce segment.

Le directeur général de CRDB Bank Burundi, Fredrick Siwale, cité dans le communiqué, reconnait qu’«au Burundi, les PME sont confrontées à d’énormes difficultés pour accéder au financement», estimant que «le prêt d’IFC va (…) permettre de rendre les financements à long terme plus facilement disponibles pour les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises, ce qui favorisera l’inclusion financière».

«Notre soutien à CRDB Bank Burundi marque le premier investissement d’IFC au Burundi depuis 2011, et intervient alors que le pays mise de plus en plus sur le secteur privé pour sa croissance et son développement», a déclaré, pour sa part, le directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Est, Jumoke Jagun-Dokunmu, ajoutant que «notre investissement et nos services-conseils contribueront à favoriser» la croissance des entreprises concernées.

L’IFC, active dans plus de 100 pays, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents.