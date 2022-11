Lancement au Niger du programme de construction de 2331 salles de classe équipées

Le Ministre nigérien de l’Éducation Nationale a procédé le week-end écoulé, à Niamey, au lancement officiel de la construction de 2331 salles de classe en matériaux durables et équipées pour un délai de trois mois, dans plusieurs localités du Niger.

Ce programme permettra de construire 2331 salles de classes, dont 2055 en modèle alternatif et 276 en modèle classique sur toute l’étendue du territoire national, entièrement équipées en tables bancs, mobiliers de bureau et en matériels pédagogiques collectifs. Ce projet est entièrement financé par l’État du Niger dans le cadre de son budget 2022.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Urgence en matière d’infrastructures et équipements scolaires, élaboré par le Ministère et qui vise à contribuer à l’éradication radicale des classes paillotes dans toutes les régions du Niger.

Le Ministre nigérien de l’Éducation Nationale, Ibrahim Natatou a indiqué qu’actuellement au Niger il y a environ 36.000 salles de classes en matériaux précaires, soulignant que dans ce contexte «le développement des infrastructures scolaires est l’un des défis majeurs de notre système Éducatif». Pour cela, il faut, selon, le ministre, chaque année construire 2.500 nouvelles salles de classe pour arriver à satisfaire les besoins en la matière.

«Cette décision vise à réduire l’impact négatif des salles de classes paillotes sur la qualité de l’Éducation notamment sur le temps scolaire, l’environnement d’apprentissage et la sécurité des élèves et des enseignants contre des incendies et des intempéries», a-t-il dit, précisant qu’avec ce programme gouvernemental, «le pari de résorption de toutes les classes paillotes sera gagné dans un proche avenir au Niger».