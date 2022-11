Le taux d’inflation en Tunisie est de 9,2% en octobre

Le taux d’inflation annuel en Tunisie a augmenté légèrement en octobre pour se situer à 9,2%, contre 9,1% en septembre, selon les chiffres publiés samedi par l’Institut national tunisien de la statistique (INS).

Dans son dernier bilan mensuel, l’INS a indiqué que les prix de l’alimentation avaient augmenté en octobre de 12,9% sur un an et que les prix des produits manufacturés avaient grimpé de 9,6% pendant la même période.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergies) a aussi progressé légèrement pour passer à 7,4% en octobre, contre 7,3% le mois précédent, selon la même source.

L’INS a par ailleurs fait état d’une augmentation de 1% des prix à la consommation pour le mois d’octobre, contre 1,1% le mois précédent. Cette hausse s’explique principalement par la flambée des prix des produits de l’habillement (+6,4%), des prix des produits alimentaires (+0,8%) et des prix des produits du groupe « logement, eau, gaz, électricité » (+0,7%), selon l’INS.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier a accentué la crise traversée par le pays, très dépendant de ses importations de céréales et de carburants, deux secteurs où les prix flambent.

Au bord de l’asphyxie à cause d’un endettement dépassant les 100% du PIB, la Tunisie est parvenue à la mi-octobre à obtenir un accord de principe du Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau prêt de 2 milliards de dollars dont l’approbation définitive est attendue en décembre.

En contrepartie, le gouvernement s’est engagé à des réformes dont les plus importantes sont une levée progressive des subventions aux produits de base en particulier le carburant et l’électricité et une restructuration des entreprises publiques qui ont le monopole de nombreux secteurs (transports, eau, énergie, céréales, médicaments).