La BIDC, bras financier de la CEDEAO, augmente son capital à 3,5 milliards USD

La BIDC Banque, bras financier de l’institution d’investissement et de développement de la CEDEAO, a décidé d’augmenter en janvier 2023, son capital pour le porter à 3,5 milliards USD.

Une réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO est basée à Lomé (Togo), a acté unanimement l’augmentation du capital autorisé de la Banque, de 1,5 milliard USD à 3,5 milliards USD.

Le Conseil des gouverneurs formé des ministres des Finances ainsi que des ministres du Plan et du Développement des 15 États membres de la CEDEAO a arrêté cette décision lors de sa 10e Session extraordinaire à Praia, en République du Cap-Vert.

« Cette décision prise par le Conseil des gouverneurs est fort stratégique et arrive à point nommé, particulièrement au moment où la Banque intensifie ses actions de mobilisation de ressources et ambitionne d’être une institution régionale de financement du développement de premier plan, résolument déterminée à jouer un rôle majeur dans le soutien apporté aux États membres de la CEDEAO. En vue notamment de les aider à s’engager sur la voie du redressement socio-économique et surmonter les séquelles de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne», s’est félicité George Agyekum Donkor, président de la BIDC et de son Conseil d’administration.

Quand aux raisons justifiant l’augmentation du capital de cette Banque de développement, les membres du Conseil des gouverneurs ont insisté sur la nécessité pour la Banque d’améliorer son effet de levier, l’adéquation de ses fonds propres, de ses liquidités et sa capacité globale de prise de risque. Sans oublier la nécessité pour la Banque de s’adapter aux tendances actuelles du secteur financier mondial et d’améliorer sa notation.